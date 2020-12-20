رومارينيو ورودريغيز مصدر خطورة الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يسير الثنائي رومارينيو وغاري رودريغيز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

رومارينيو وردريغيز يتألقان:

ويُمثل الثنائي رومارينيو وردريغيز أكثر من 80% من قوة نادي الاتحاد الهجومية هذا الموسم، حيث ساهما في تسجيل 10 أهداف بعد مرور 8 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وشارك البرازيلي رومارينيو في 8 مباريات، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع 14 فرصة، فيما لعب نجم الرأس الأخضر، رودريغيز 7 مواجهات حتى الآن، وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، بجانب صناعته لـ5 فرص.

ووصل النجم البرازيلي مؤخرًا إلى 50 هدفًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، واحتفل رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي، بهذه المناسبة بطريقته الخاصة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثالث.

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