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رومارينيو يهز شباك الباطن في دوري محمد بن سلمان
مع بداية أحداث الشوط الثاني

رومارينيو يهز شباك الباطن في دوري محمد بن سلمان

2020/12/31
الساعة 4:39 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رومارينيو يهز شباك الباطن في دوري محمد بن سلمان احتفال اللاعبون
المواطن - مروة نبيل
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1 رومارينيو يُسجل الأول
1.1 دوري محمد بن سلمان

نجح البرازيلي رومارينيو في هز الشباك مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الباطن ضد الاتحاد المقامة الآن على ملعب نادي الباطن.

 

رومارينيو يُسجل الأول

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الباطن ضد الاتحاد بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي العميد لفض اشتباك التعادل السلبي، قبل أن ينجح رومارينيو في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة مميزة من فهد المولد.

رومارينيو
احتفال اللاعبين

وكان الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الاتحاد قد انتهى بالتعادل السلبي، وقدم العميد أداء مميزًا، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، في المواجهة الافتتاحية بالجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة قبل مباراة اليوم، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.


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