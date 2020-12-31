رومارينيو يهز شباك الباطن في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح البرازيلي رومارينيو في هز الشباك مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الباطن ضد الاتحاد المقامة الآن على ملعب نادي الباطن.

د54’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@ittihad⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق رومارينهو .#الباطن_الاتحاد pic.twitter.com/Bikb8eMZ6S — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 31, 2020

رومارينيو يُسجل الأول

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الباطن ضد الاتحاد بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي العميد لفض اشتباك التعادل السلبي، قبل أن ينجح رومارينيو في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة مميزة من فهد المولد.

وكان الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الاتحاد قد انتهى بالتعادل السلبي، وقدم العميد أداء مميزًا، إلا أن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، في المواجهة الافتتاحية بالجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة قبل مباراة اليوم، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

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