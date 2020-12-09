رونالدو يقود يوفنتوس لتجاوز برشلونة بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة برشلونة ضد يوفنتوس، التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، بتحقيق اليوفي لفوز كبير بثلاثية دون رد، وسط تألق لافت من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو يتألق:

وبدأت مباراة برشلونة ضد يوفنتوس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل سريع، حيث انطلق رونالدو بالكرة عند الدقيقة الثامنة، وأطلق تسديدة قوية، ولكن الحارس تير شتيجن تصدى لها.

ومرر كريستيانو كرة مميزة لزميله دانيلو، ليسدد من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اليوفي عند الدقيقة 11 بعد عرقلة رونالدو ليُنفذها الدون بنجاح ويُسجل الهدف الأول.

وعزز ويستون ماكيني تقدم اليوفي بهدف رائع عند الدقيقة 20، بعد مجهود مميز منه حيث مرر الكرة لزميله كوادرادو الذي لعبها عرضية ليلعبها اللاعب الأمريكي بمقصية رائعة، وكاد ليونيل ميسي أن يُقلص الفارق، ولكن حول بوفون تسديدته إلى ركنية.

وسدد ميسي كرة عند الدقيقة 35، إلا أن بوفون أمسكها، وطالب لاعبو الفريق الكتالوني بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 64، ولكن الحكم قرر استكمال اللعب، لينتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد يوفنتوس بتقدم اليوفي بثنائية نظيفة.

برشلونة ضد يوفنتوس:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أطلق ميسي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وتألق بوفون وتصدى لها على مرتين، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لليوفي في الدقيقة 49 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليسددها رونالدو بنجاح، ويمنح فريقه الهدف الثالث.

وكاد أنطوان جريزمان أن يسجل الهدف الأول من كرة رأسية، إلا أنها اصطدمت بالعارضة، وواصل ميسي محاولاته وأطلق تسديدة صاروخية، ولكن بوفون حرمه من هز الشباك وأبعدها ببراعة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الكتالوني بعد عرقلة جريزمان، ولكنه تراجع عن قراره واحتسب اللعبة تسلل، قبل أن يسجل بونوتشي الهدف الرابع عند الدقيقة 75، إلا أن تقنية الفيديو أنقذت البارشا، وأكدت وجود تسلل.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية المباراة، أطلق ميسي تسديدة قوية، ولكن بوفون مارس هوايته وأبعدها، لتنتهي مواجهة برشلونة ضد يوفنتوس بتحقيق اليوفي لفوز كبير بثلاثية.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند نفس عدد النقاط، وتراجع إلى المركز الثاني.

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