ريال مدريد يُصالح جماهيره بالفوز على إشبيلية

المواطن - محمد سمعه

صالح نادي ريال مدريد، جماهيره وذلك بعد الفوز اليوم السبت على حساب نادي إشبيلية بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وإشبيلية:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الريال، في محاولة منهم لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وإشبيلية.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني، ارتكب الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية خطأ لا يُغتفر؛ حيث سجل الهدف الوحيد للريال بالمباراة في نفسه بالدقيقة السادسة والخمسين.

وبذل نادي إشبيلية بعد ذلك جهدًا كبيرًا سعيًا لإحراز الهدف الأول في شباك البلجيكي تيبو كورتوا حارس الريال.

وانتهت المباراة بفوز الريال بهدف دون رد رغم أن أداء الفريق الملكي لم يكن في أفضل حالاته.

ويحتل الريال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، أما فريق إشبيلية فيحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

وكان ريال مدريد خسر في الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا من نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين دون رد، وذلك قبل مواجهة فريق إشبيلية.

وسبق للريال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 13 مناسبة كان آخرها في عام 2018 على حساب فريق ليفربول الإنجليزي في النهائي الذي أُقيم في العاصمة الويلزية كارديف.

وكانت تقارير صحافية إسبانية ذكرت أن مجلس إدارة الريال يفكر في إقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وتعيين المدرب الإسباني راؤول جونزاليس خلفًا له.

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