ريمونتادا مثيرة .. نهاية مباراة ضمك والأهلي برباعية لـ فارس الجنوب

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ضمك والأهلي المثيرة بالتعادل بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة ضمك والأهلي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من الأهلي، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الغاني صامويل أوسو بالدقيقة الـ12.

وواصل الراقي ضغطه، حتى أضاف اللاعب أوسو الهدف الثاني لـ الأهلي بالدقيقة الـ18.

وقلص اللاعب إيميليو زيلايا الفارق محرزًا الهدف الأول لفريق ضمك بالدقيقة الـ25.

وتواصلت الإثارة حيث نجح الصربي فيجسا في إضافة الهدف الثالث لـ الراقي بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ضمك والأهلي بتقدم الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني تواصلت الإثارة حيث عاد نادي ضمك وسجل هدفين عبر كل من زيلايا وفاروق شافعي من ضربتي رأس في الدقيقتين الـ75 والـ77.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، باغت مازن أبو شرارة لاعب ضمك، الحارس محمد العويس حارس الأهلي ليسجل الرابع في مرماه لـ فارس الجنوب بالدقيقة الحادية والتسعين.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ضمك 4 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة.

وكانت مباراة ضمك والأهلي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.

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