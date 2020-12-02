زيدان يواجه خطر الإقالة

المواطن - مروة نبيل

أصبح الفرنسي زين الدين زيدان مهددًا بالإقالة من منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بعد تراجع النتائج محليًا وقاريًا.

تراجع نتائج ريال مدريد

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خسارة جديدة في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين دون رد بالأمس، الأمر الذي عقد موقف المرينغي في المجموعة.

وعلى الصعيد المحلي، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة زيدان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل مرتين، وخسر لقاءين.

زيدان يقترب من الرحيل

وأشارت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يفكر جديًا في إقالة زيدان، إذا فشل الفريق الأول لكرة القدم في عبور دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية: “الثقة في المدير الفني الفرنسي، لم تعد كما كانت بعد تحقيقه لقب الليغا، الموسم الماضي، حتى أنه فقد أيضًا ثقة بعض اللاعبين الكبار في الفريق”.

وأضافت: “نتائج الريال أمام إشبيلية وأتلتيكو بالدوري الإسباني، وبينهما بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري الأبطال، ستحدد مصير المدرب الفرنسي”.

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