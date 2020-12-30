سؤال من المريسل لإدارة الهلال حول مصير الفرج والشهراني

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سؤالًا لإدارة نادي الهلال، وذلك حول مصير كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني مع أزرق العاصمة بالفترة المقبلة.

وغرد المريسل قائلًا: “لاعبان مهمان ويُعتبران من أهم ركائز المنتخب السعودي وليس الأزرق فقط، لماذا الإدارة لم تُجدد عقديهما حتى الآن؟!”.

سلمان الفرج يُلمح بصورة:

وفي وقت سابق، ألمح اللاعب سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، لاقترابه من تجديد عقده مع أزرق العاصمة، وذلك بعد أن نشر صورة عبر Story حسابه في موقع “الإنستجرام”.

ونشر الفرج صورة له بعد تجديد عقد زميله في الفريق عبدالله عطيف، حيث جاءت الصورة وهي محمولة بتعبير شخص ينتظر شيء بعين مُركزة وثاقبة.

وكان فهد بن نافل رئيس الهلال أكد في تصريح تلفزيوني بعد مباراة النصر في نهائي كأس الملك يوم 28 نوفمبر الماضي أن المفاوضات مع الفرج تسير بشكل جيد، بينما قال نجم الأزرق: إن لم يُجدد عقده بصورة رسمية حتى الآن.

سبب عدم تجديد عقدي الفرج والشهراني حتى الآن مع الهلال:

وبعد التجديد لـ عطيف، تسعى إدارة الهلال للتجديد للاعبين سلمان الفرج وياسر الشهراني حيث قالت صحيفة “الرياضية”: إن المفاوضات مع الدوليين سلمان الفرج، وياسر الشهراني، لم تُحسم بعد، حيث تتفاوض الإدارة في الفترة الجارية مع وكيليهما لتمديد عقديهما لمدة ثلاثة أعوام، ولم تتوصَّل حتى الآن إلى اتفاق معهما بشأن المقابل المالي.

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