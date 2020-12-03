سبب استبعاد مارتينيز من مباراة أبها والنصر

المواطن - مروة نبيل

استبعد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز من قائمة العالمي في مباراة أبها والنصر التي ستنطلق، بعد قليل، الأمر الذي أثار التساؤلات.

استبعاد مارتينيز

وجاء خروج بيتي مارتينيز من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمباراة أبها اليوم، نظرًا لشعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية، ما دفع المدرب البرتغالي لاستبعاده.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيُجري، يوم غد الجمعة، كشفًا طبيًا من أجل تحديد نوع الإصابة التي يُعاني منها، ووضع خطة لعلاجه وتأهيله.

وكان فيتوريا قد أعلن عن تشكيلة العالمي في مباراة أبها والنصر، وجاء كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، مايكون، كيم سو، بيتروس، علي الحسن، أيمن يحيى، نور الدين أمرابط، خالد الغنام وعبدالرزاق حمدالله.

أبها والنصر

ويلعب أبها والنصر، بعد قليل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز وتحسين وضعه في البطولة.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة أبها والنصر، حيث يحتل الفريق الأبهاوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة عن العالمي صاحب المركز الـ15 وقبل الأخير.

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