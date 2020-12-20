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ستراندبيرج يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان
يتصدر قائمة الهدافين بعد مرور 8 جولات

ستراندبيرج يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان

2020/12/20
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ستراندبيرج يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان احتفال ستراندبيرج
المواطن - مروة نبيل
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1 ستراندبيرج يتألق مع أبها
1.1 أبها في دوري محمد بن سلمان

ظهر المهاجم السويدي كارلوس ستراندبيرج بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ستراندبيرج يتألق مع أبها

ونجح المهاجم السويدي في احتلال صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 أهداف بعد مرور 8 جولات، متساويًا مع نجم الوحدة ديميتري بيتراتوس ومهاجم ضمك إيميليو زيلايا.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إحصائيات كارلوس ستراندبيرج حتى الآن، حيث شارك في 6 مباريات ونجح في هز الشباك 6 مرات من 7 تسديدات على المرمى.

ولم يقتصر دور ستراندبيرج على التسجيل فقط، حيث صنع المهاجم السويدي 7 فرص تهديفية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، وبلغت دقة التسديدة 58.3%، فيما وصلت دقة التمرير إلى 63.2%.

كارلوس ستراندبيرج
ستراندبيرج يحتفل بالهدف

أبها في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره ضمك، مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف عن الباطن والتعاون أصحاب المركزين السابع والثامن.

أبها ضد النصر
أبها والنصر

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