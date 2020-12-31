سعود عبدالحميد: الفوز يمنحنا دافعًا قبل مواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعرب سعود عبدالحميد عن سعادته بفوز فريقه الاتحاد ضد الباطن اليوم، مؤكدًا أنه يمنح اللاعبين دافعًا قبل مواجهة الشباب المرتقبة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

سعود عبدالحميد سعيد بتحقيق الفوز

وقال سعود عبد الحميد خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “الحمد لله على الفوز، كنا نحتاج لهذا الفوز بشكل كبير؛ لكي يمنحنا دافعًا في مباراة الشباب المقبلة في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

وأضاف: “طبقنا تكتيك المدرب كاريلي وكسبنا الثلاث نقاط الثمينة والمهمة بالنسبة لنا، كنا نحتاج ثقافة الفوز في الموسم الماضي ولكن لم يكتب لنا ذلك، وعوضنا الأمر ونجحنا في ترتيب أوراقنا وأمورنا في هذا الموسم”.

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب صاعد في ديسمبر، قال سعود عبدالحميد: “الحمد لله على كل حال، هذا بفضل توفيق الله ودعاء الوالدين، ودعم ووقفة الجماهير معي، ومساعدة زملائي اللاعبين في كل شيء، وأعد الجميع بالأفضل في الفترة المقبلة بإذن الله”.

الاتحاد يتجاوز الباطن بثنائية

ولعب الباطن ضد الاتحاد على ملعب نادي الباطن في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العميد بنتيجة 2/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الـ11.

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