المواطن - تصوير : خالد الحمودي

وثقت “المواطن” بالصور مشاهد من مسابقات مهرجان الدرعية للفروسية الذي انطلق الخميس الماضي بمشاركة 118 فارسًا وفارسة من أكثر من 30 دولة في العالم، ولا يزال يتواصل حتى اليوم السبت.

يذكر أن فرسان المملكة كانوا قد حصدوا أولى جوائز مهرجان الدرعية للفروسية في يومه الأول، حيث حصل الفرسان عبدالرحمن المطوع، عبدالله أبا الخيل، والأمير فيصل بن فهد بن مساعد، على المراكز الثلاثة الأولى “تباعًا” في سباق قفز الحواجز “فئة نجمة واحدة”، ضمن فعاليات المهرجان والتي يحتضنها مركز الدهامي في الدرعية، وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية.

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