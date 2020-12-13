شاهد .. رد فعل رئيس الهلال بعد الخسارة

المواطن - محمد سمعه

أظهر فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، رد فعله وذلك بعد الخسارة من فريق الوحدة مساء اليوم الأحد بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🎥 | فهد بن نافل رئيس #الهلال يحيي لاعبيه بعد نهاية المباراة.#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/WSpJazKSEL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2020

وعرضت القناة الرياضية السعودية ابن نافل وهو يُحيي لاعبي الزعيم، وذلك بعد نهاية المباراة وخسارتهم بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أحداث مباراة الهلال والوحدة:

وكانت مباراة الزعيم ضد الوحدة، انتهت بفوز الوحدة بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن اللاعب ديمتري بيتراتوس من إحراز الهدف الأول لفريق الوحدة بالدقيقة السابعة مستغلًّا سوء التمركز الدفاعي من لاعبي الزعيم.

وبحث الزعيم عن إحراز الهدف الأول ولكن دون فائدة، في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية. وطالب لاعبو الزعيم باحتساب ركلة جزاء للاعب مد الله العليان بالدقيقة الـ38 بعد عرقلته من قبل حارس الوحدة ولكن الحكم ماجد الشمراني لم يحتسب أي ركلات جزاء. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوحدة بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، كثف نادي الهلال، من محاولاته لإحراز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من إحراز الهدف الأول للزعيم بالدقيقة السبعين بعد تمريرة بينية متقنة وصلت له. وفي ظل بحث الزعيم عن إضافة الهدف الثاني، تمكن فريق الوحدة من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب أحمد عبده جابر بالدقيقة التسعين. الزعيم يتجمد رصيده عند 19 نقطة: وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 9 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة بالمركز الأول. وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض. وكان الزعيم انتصر يوم الاثنين الماضي على حساب نادي الرائد بهدف دون رد سجله المدافع علي البليهي في الجولة السابعة، أما نادي الوحدة فخسر من نادي الاتحاد بالجولة السابعة بنتيجة هدفين لهدف يوم الأحد الماضي.

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