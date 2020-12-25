شرطة ناشفيل الأمريكية: انفجار السيارة كان متعمدًا

المواطن - متابعة

قالت شرطة ناشفيل الأميركية إن انفجار سيارة وسط المدينة اليوم الجمعة كان متعمدًا.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الخلفيات.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن انفجارًا قويًا هز فى ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

وتسبب الانفجار في انهيار أحد المباني وأضرار بالعديد من المباني المجاورة.

وقال رئيس منطقة مكتب إدارة الطواريء في مترو ناشفيل إن عربة سكن متنقلة متوقفة انفجرت بالقرب من تقاطع الجادة الثانية وشارع التجارة في وقت مبكر من يوم الجمعة، مما ألحق أضرارًا بعدد من المباني القريبة،

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