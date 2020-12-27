شركة إنتاج أفلام سعودية تتعاقد مع مجموعة من المواهب السينمائية

المواطن - الرياض

ضمن اهتماماتها بجودة الصناعة السينمائية وصناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية، ولاكتشاف وتنمية مواهب تسهم في تحقيق تلك التطلعات في إنتاج أفلام سعودية ذات مستوى وجودة عالمية، قامت شركة بلاك شوقر بكيتشرز بإنشاء قسم للمواهب في مختلف مجالات صناعة الأفلام من تمثيل وإخراج وكتابة، عليه أكد الأستاذ بندر العبد السلام مدير عام الشركة أهمية رعاية الموهبة والإبداع حيث إن أساس أي عمل سينمائي هي العناصر الفنية وأن استثمار المواهب في مجال السينما مهم جداً في جميع مجالاتها، لذلك تم استقطاب المواهب والتوقيع معها والهدف من ذلك ليس احتكارا لمواهبهم، ولكن لتحديد معايير تهتم بالجودة الفنية لأعمالهم وتطويرها وتساعدهم لينتقوا أعمال سينمائية داخل وخارج نطاق شركة بلاك شوغر وفق هذه المعايير.

وأضاف العبدالسلام أنهم اتخذوا خطوات فعلية بهذا الصدد وقاموا بالتوقيع مع مواهب في مجال التمثيل وهن الممثلة سالي زاك والممثلة دنيا الصباغ، وأنهم سيوفرون لهن التدريب اللازم والتواجد بشكل ملائم في أعمال سينمائية قادمة سيعلن عنها في حينها، وأننا في قادم الأيام سنوقع مع أكثر من موهبة في مجال الكتابة و الإخراج وخاصة أن بلادنا ولله الحمد تزخر بالكثير من المواهب الشابة التي بحاجة للتوجيه السليم والتطوير المناسب ، وشركة بلاك شوغر بيكتشرز هي شركة سعودية تقوم بتطوير الأفلام وإنتاجها بجودة عالية وتعمل مع عدد من المنتجين بشتى أنحاء العالم لتضمن مستوى إنتاج عالٍ من رواية القصص لتقدم للجمهور داخل السعودية أفلام سعودية ترفيهية متميزة يتم عرضها على مستوى عالمي.

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