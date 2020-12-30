شركة المراكز العربية توافق على توزيع 237.5 مليون ريال أرباح المساهمين

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراكز العربية (الشركة) عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية الحالية والمنتهي في 30 سبتمبر 2020م.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبلغ الموزع 237.5 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 475 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %5.00.

وقالت شركة المراكز العربية إن التوزيع سيكون عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب)، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، أما المساهمون الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، فعليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي البريطاني (ساب) مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

وأهابت الشركة بجميع المساهمين أهمية تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلًا في حساباتهم مباشرة.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين فإن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

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