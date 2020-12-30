صور.. وثائق الطلاب في الصحراء وتعليم حفر الباطن: سنتحقق من الأمر

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

عثر أحد المواطنين في محافظة حفر الباطن على عدد من الملفات الخاصة بالطلاب ملقاة على الأرض رغم احتوائها على مستندات تخص أولياء الأمور مثل صورة الهوية الوطنية وسجل الأسرة.

وفي حديث لـ” المواطن” قال أبو نوف العنزي استغربت عند خروجي أنا وعائلتي للنزهة من وجود عدد من الملفات تعود إلى طلاب مدارس تابعة لتعليم حفر الباطن ملقاة في الصحراء.

وأضاف العنزي: نضع اللوم على إدارة التعليم بحفر الباطن؛ لأن مثل هذه الأوراق والشهادات يجب الحفاظ عليها أو تسليمها إلى أصحابها؛ لأن داخلها أوراق ثبوتية وبيانات مهمة.

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم حفر الباطن إبراهيم السليمان حول آلية الإتلاف أن المعتمد وفق الأنظمة أن أي ملفات تحتوي على وثائق رسمية أصول -ليست صورًا- لا يتم إتلافها، بل يتم حفظها لحين تسليمها عهدة لصاحبها.

وأضاف السليمان: وفيما يخص الصورة المنشورة، فإن الإدارة ستقوم بالتحقق من مرجعية هذه الوثائق، وفي حال كونها تابعة لإدارة التعليم ستحال للجنة الإتلاف المختصة لاتخاذ ما يلزم نظامًا.

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