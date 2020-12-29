ضبط 10 أطنان من الحطب المحلي في الجموم

المواطن- محمد الغبيشي- مكة المكرمة

أسفرت جولات وزارة البيئة والمياه والزراعة الرقابية عن ضبط سيارة دينا تقدر حمولتها بنحو عشرة أطنان من الحطب المحلي بمحافظة الجموم، حيث يعد هذا الاحتطاب وقطع الأشجار مخالفة لنظام المراعي والغابات.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة، وتزيد من حملاتها التفتيشية على ظاهرة الاحتطاب الجائر.

ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين في مناطق المراعي والغابات بالمحافظات الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما التحطيب الجائر، مشددًا على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220.

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