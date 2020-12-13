ضربة مُوجعة لـ جوميز بعد خسارة الهلال من الوحدة

المواطن - محمد سمعه

تلقى اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، صدمة مُدوية وذلك بعد خسارة أزرق العاصمة من نادي الوحدة بنتيجة 2/ 1 بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز يُسجل والزعيم يخسر أمام الوحدة:

وكان جوميز سجل الهدف الوحيد لـ أزرق العاصمة في شباك نادي الوحدة في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ووفقًا لما تردد فإن جوميز قد نجح في معادلة عدد أهداف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الأزرق السابق كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الزعيم.

وكان إدواردو لعب مع الزعيم خلال الفترة من 2015 حتى 2020 وتمكن من إحراز 81 هدفًا في كل البطولات مع بطل آسيا 2019.

ما الذي حرم جوميز من أن يكون الهداف التاريخي لـ الهلال ؟

وبهدف جوميز في الوحدة فقد نجح اللاعب الفرنسي في إحراز 81 هدفًا لـ الهلال في كل البطولات، ولكن بسبب إلغاء نتائج الأزرق في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد استبعاده بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فقد أصبح عدد أهداف جوميز مع الأزرق 78 هدفًا وليس 81.

وكان جوميز سجل ثلاثة أهداف للأزرق بنسخة دوري أبطال آسيا 2020، قبل أن يتم استبعاد بطل آسيا 2019 من نسخة العام الحالي من البطولة وبالتالي تُلغى نتائج الأزرق وتُلغى الأهداف الثلاثة التي سجلها اللاعب الفرنسي.

وقبل استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020، كان اللاعب الفرنسي أحرز للأزرق 52 هدفًا في الدوري السعودي و 14 في دوري أبطال آسيا و 8 أهداف في بطولة كأس الملك وهدفين في مونديال الأندية وخمسة أهداف في البطولة العربية ليُصبح المجموع 81 هدفًا.

ولكن بعد إلغاء الأهداف الثلاثة لـ جوميز في نسخة 2020 بـ دوري أبطال آسيا، توقف عدد أهدافه عند 78 هدفًا.

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