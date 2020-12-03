ضعف قبضة اليد دليل على انخفاض الأكسجين في الدم

المواطن : ترجمة : عمر رأفت

وجد باحثون أستراليون صلة بين ضعف قبضة اليد وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قام الخبراء بتقييم الرجال في منتصف العمر وكبار السن من حيث قوة قبضة اليد وتشبع الأكسجين في الدم، أثناء قياس الدهون وكتلة الجسم والتكيف مع معلومات نمط الحياة، مثل النظام الغذائي وحالة التدخين والنشاط البدني.

تأثير ضعف قبضة اليد

ووجدوا صلة بين المستويات المنخفضة من تشبع الأكسجين في الدم وقوة قبضة أضعف، بغض النظر عما إذا كانت كتلة عضلاتهم مرتفعة أم منخفضة.

ويقترح الخبراء أن قبضة اليد غير القوية يمكن أن تكون علامة منبهة لنقص الأكسجين في الدم، والذي يتداخل مع وظائف القلب والدماغ من خلال الفشل في توصيل ما يكفي من الأكسجين للأعضاء.

ويرتبط انخفاض قوة قبضة اليد بالفعل بزيادة شدة مجموعة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

شارك الخبر