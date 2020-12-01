طاقم تحكيم سعودي يُدير مباراة شنغهاي وسيدني

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تولي طاقم تحكيم دولي لمباراة شنغهاي الأسترالي ضد سيدني إف سي الأسترالي.

الخضير يُدير مباراة آسيوية

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تركي الخضير سيدير مباراة شنغهاي ضد سيدني، ويُساعده محمد العبكري وخلف الشمري، وتمنى لطاقم التحكيم السعودي التوفيق.

ومن المقرر أن يلعب شنغهاي ضد سيدني إف سي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجنوب في الدوحة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

شنغهاي ضد سيدني

ويسعى الفريق الصيني لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2020، وتحقيق الفوز ضد سيدني اليوم، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، فيما يطمح الفريق الأسترالي للظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر يوكوهاما مارينوس ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وبفارق الأهداف أمام الفريق الصيني، فيما يملك جيونبوك هيونداي موتورز 4 نقاط، ويتذيل سيدني الترتيب برصيد نقطة.

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