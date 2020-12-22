طباعة وترحيل 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام

المواطن - الرياض

أنهت وزارة التعليم طباعة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، والعمل على ترحيلها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي للفصل الثاني.

وقال مساعد وزير التعليم سعد بن سعود آل فهيد: “إن وزارة التعليم بتوجيه الوزير حمد بن محمد آل الشيخ ومتابعته المستمرة؛ أنهت تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24.456.807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية، و14.349.606 كتب مدرسية للمرحلة المتوسطة، وطباعة 29,154,986 كتابًا للمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أنه تم ترحيل جميع كتب المرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100%.

وأضاف أن الوزارة أنهت طباعة 372.908 كتب مدرسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و358.943 كتابًا مدرسيًّا لمدارس تعليم الكبار، و15.090 كتابًا مدرسيًّا للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22.306 كتب للتربية الفكرية، و948.469 كتابًا مدرسيًّا للمدارس العالمية، و30.662 كتابًا مدرسيًّا لمدارس السعودية في الخارج.

وأشار آل فهيد إلى أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغ 307 كتب وطبعت بالكامل، وذلك انطلاقًا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية، ومتابعة المطابع المعتمدة ومدى توفر كميات الورق للطباعة، واستخدام أجود أنواع الورق المعتمد، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الطباعة والتجليد والتغليف، ومتابعة ترحيل الكتب المدرسية من المطابع للإدارات في مناطق ومحافظات المملكة، وتوريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.

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