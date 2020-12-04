طبيب الأهلي المصري السابق يُرافق بعثة الراقي لـ أبها

المواطن - محمد سمعه

رافق الطبيب المصري خالد محمود، طبيب رئيس الجهاز الطبي الجديد بالنادي الأهلي، بعثة الراقي إلى أبها، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي ضمك غدًا السبت، بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن الطبيب خالد محمود رافق البعثة بعد أن تولى مهام عمله في الراقي قادمًا من الأهلي المصري.

وفي وقت سابق، سخرت جماهير المارد الأحمر، من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الكروي الأول بالمارد الأحمر المستقيل من منصبه مؤخرًا؛ وذلك بسبب كثرة تشخيصاته الخاطئة لإصابات لاعبي المارد الأحمر التي جعلتهم يغيبون عن الفريق في مباريات مهمة مسبقًا.

خالد محمود يرحل عن المارد الأحمر بعد التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا:

وكان الدكتور خالد محمود تقدم باستقالته من منصبه في المارد الأحمر، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة الماضية على حساب نادي الزمالك المصري.

وأعربت جماهير المارد الأحمر عن سعادتها برحيله خاصة أنه كان يُشخص بشكل خاطئ إصابات لاعبي النادي المصري، ويجعلهم يغيبون لفترة طويلة بسبب الإصابة.

موعد مباراة ضمك والأهلي:

من ناحية أخرى، تنطلق مباراة ضمك والأهلي في تمام الثالثة والنصف من عصر الغد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ المحالة، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون مباراة الغد هي الثالثة بين الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق لهما أن التقيا مرتين حيث انتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي على ضمك بخماسية مقابل هدف، أما المباراة الثانية فاز بها ضمك بثنائية مقابل هدف.

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