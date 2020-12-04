عقوبتان في انتظار عبدالرزاق حمدالله بعد تصرفه الغريب

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر، دهشة الجميع في مباراة أبها التي أُقيمت أمس الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن خلع شارة قيادة الفريق وأعطاها للمدافع البرازيلي مايكون رغم أنه لم يُستبدل في المباراة.

ومن المتوقع لـ إدارة النصر ألا تفوت الموقف ويمر مثل مرور الكرام، حيث قد يُعاقب حمدالله بالحرمان نهائيًا من ارتداء شارة قيادة الفريق في المباريات المقبلة بالإضافة لتغريمه ماليًا باعتبار أن ما حدث قد يكون تقليلًا من قيمة شعار وقميص النصر.

وكانت القناة الرياضية السعودية عرضت لقطات لـ حمدالله وهو يخلع شارة قيادة الفريق ويعطيها للمدافع البرازيلي مايكون الأمر الذي أثار دهشة اللاعب البرازيلي وكل من تابع مباراة أبها.

عبد الرزاق حمدالله مستاء من الأحداث

وبهذا التصرف فإن عبد الرزاق حمدالله يبدو أنه مستاء من الأوضاع التي يمر بها العالمي خاصة في ظل عدم وجود استقرار إداري أو فني بالفريق بعد التعرض لـ 5 هزائم من أصل 6 جولات في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.

وكان مايكون، رفض التعليق على سبب ارتدائه شارة القيادة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة أبها.

مايكون يرفض التعليق

وقال مايكون خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “لا أفضل الإجابة على هذا السؤال. لو فزنا باللقاء لما سألني أحد عن أسباب إعطاء حمدالله شارة القيادة لي خلال الشوط الثاني، لكننا خسرنا لذلك كثرت الأحاديث”.

وفي السياق ذاته، رفض المدافع البرازيلي تحميل الخط الخلفي نتيجة الهزيمة بمفرده، مشددًا على أن النصر أضاع فوزًا في الشوط الأول، بعد إهدار عدد من الفرص، كانت كفيلة بإنهاء الأمور مبكرًا.

وطالب مايكون زملاءه بمزيد من العمل والجهد خلال الفترة القادمة، من أجل تفادي الأخطاء المتكررة، وحتى يعود الفريق إلى وضعه الطبيعي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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