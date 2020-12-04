علي مبخوت يكشف سبب فشل انضمامه إلى الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الإماراتي علي مبخوت، نجم نادي الجزيرة الإماراتي ومنتخب الإمارات، سبب فشل انضمامه لنادي الاتحاد بالفترة السابقة.

علي مبخوت يتحدث عن مدى إعجابه بنادي الاتحاد:

وتحدث مبخوت لـ برنامج “منصور آرينا” قائلًا: إنه تمنى الانضمام لنادي الاتحاد لكن المفاوضات لم تتم بسبب عدم اتفاق الطرفين.

وأضاف مبخوت أن الاتحاد ينجح في تحويل اللاعب “العادي” إلى لاعب سوبر على حد وصفه.

وأشاد مبخوت بالنجم محمد نور لاعب نادي الاتحاد السابق قائلًا: إنه شخصية كبيرة وكان دائمًا يُرعب خصومه.

وفي وقت سابق، عاد النجم المغربي كريم الأحمدي لتدريبات نادي الاتحاد وذلك بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة نادي الوحدة بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن نادي الاتحاد أعلن عودة الأحمدي ليعزز صفوف الفريق الكروي الأول في التدريبات، قبل مواجهة نادي الوحدة يوم الأحد المقبل دوريًّا.

الاتحاد سادسًا في جدول الترتيب:

ويحتل نادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، أما نادي الوحدة فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

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