عمر السومة في دوري المحترفين.. 137 مباراة و23 ثنائية

المواطن - مروة نبيل

يُعد السوري عمر السومة واحدًا من أبزر المهاجمين في تاريخ منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ وليس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقط.

عمر السومة في دوري المحترفين

وشارك عمر السومة في 137 مباراة مع النادي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تسجيل 126 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للبطولة بالتساوي مع نجم الهلال والشباب السابق، ناصر الشمراني.

وتوج المهاجم السوري بلقب الدوري السعودي للمحترفين 3 مواسم متتالية، وهي؛ 2014/ 2015، 2015/ 2016 و2016/ 2017، وسجل سوبر هاتريك مرتين، وهاتريك 3 مرات، ونجح في إحراز 23 ثنائية.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من عمر السومة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن من هز شباكه 17 مرة، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

الأهلي يسعى لتجديد عقد السومة

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير صحافية اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة من تجديد عقد السومة ليستمر لفترة أطول مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال.

وينتهي عقد السومة مع الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع مع أي ناد شهر يناير المقبل، وسط أنباء عن اتفاق الإدارة معه على التجديد حتى موسم 2023/ 2024، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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