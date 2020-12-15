عمر السومة يقترب من العودة للأهلي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن المهاجم السوري عمر السومة اقترب من العودة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة.

عمر السومة يقترب

وتقرر دخول عمر السومة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادًا لمباراة العين المقبلة ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مصادر خاصة لـ”الرياضية”، إلى أن المهاجم السوري سيخضع لاختبارات بدنية لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الأهلي ضد العين من عدمها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره العين، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

الأهلي يسعى لتجديد عقد السومة

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير صحافية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة اقتربت من تجديد عقد السومة ليستمر لفترة أطول مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال.

وينتهي عقد السومة مع الفريق الأول بنهاية الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع مع أي ناد شهر يناير المقبل، وسط أنباء عن اتفاق الإدارة معه على التجديد حتى موسم 2023/ 2024، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر