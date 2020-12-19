عند السفر بالطائرة.. التزموا هذه النصائح

المواطن - محمد داوود - جدة

دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أفراد المجتمع الذين يستخدمون الطائرات في تنقلاتهم داخل السعودية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتعقيمهما بين حين وآخر، لافتًا إلى أنه منذ انتشار فيروس كورونا لم تشكل وسيلة الطيران أي مشاكل في نشر فيروس كورونا.

تعقيم اليدين بالجل

وقال في تصريحات لـ”المواطن”، إنه عند السفر لا بد من الحرص على تجنب ملامسة الأسطح كثيراً في المطارات، وبعد استخدام السلالم الكهربائية أو المصاعد لا بد من تعقيم اليدين بالجل الكحولي، ومحاولة استخدام اليد اليسرى في حمل الأغراض والشنط، مع ضرورة غسل اليدين جيداً عند استخدام دورات المياه في المطارات أو الطائرة.

مرشحات امتصاص الجسيمات

ولفت إلى أن التقارير الصحية أوضحت أن معظم الفيروسات لا تنتشر بسهولة على متن الرحلات الجوية بسبب طبيعة دوران الهواء وتصفيته باستمرار، إذ اتخذت العديد من شركات الطيران الاحتياطات اللازمة للحفاظ على طائراتها نظيفة وآمنة للمسافرين في مساعي منع انتشار الفيروس.

كما تحتوي الطائرات هذه الأيام على “مرشحات امتصاص الجسيمات عالية الكفاءة”، المعروفة اختصاراً بالاسم “هيبا”، في حين أنها تستمدّ الهواء من الهواء الخارجي النظيف.

سلامة الوصول بأمان

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية التي وضعتها هيئة الطيران المدني في المطارات، إذ إن ذلك يساعد الفرد على سلامة صحته والوصول إلى وجهته بأمان، وعند الوصول إلى البيت ضرورة التخلص الآمن للكمامة الصحية أما إذا كانت قماشية فلابد من غسلها وتنشيفها جيداً.

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