غوميز للهلاليين : أخبروني ما هو الحلم القادم ؟

المواطن - مروة نبيل

يطمح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

غوميز يحلم بمزيد من الألقاب

وقال غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا جاهز الآن وما زلت جائعًا (لحصد مزيد من البطولات).. أخبرني ما هو الحلم القادم؟!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة المهاجم الهلالي، وطالبوه بمواصلة التألق وهز الشباك خلال المباريات المقبلة، وأكدوا أن التتويج بلقب كأس السوبر السعودي هو حلمهم القادم.

وساهم غوميز في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر، حيث سجل هدفًا في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

الهلال يتألق

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز مع الروماني رازفان لوشيسكو، حيث نجح في التتويج بالثلاثية التاريخية، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا 2019.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 13 نقطة، ولكنه خاض مباراة أقل من الشباب متصدر الترتيب بـ14 نقطة.

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