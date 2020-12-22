غوميز يوجه رسالة للجماهير الهلالية

المواطن - مروة نبيل

وجه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة إلى جماهير نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

رسالة غوميز للجماهير

ونشر غوميز صورة له وهو يحمل العلم السعودي، مبديًا سعادته بتفاعل الجماهير معه، وعلق قائلًا: “شكرًا لكم على رسائلكم العديدة، الحقيقة أنكم لم تجعلوني أشعر بأنني غريب أبدًا، لطالما استقبلتموني بحرارة كوني أحدكم”.

وجاءت رسائل الجماهير إلى المهاجم الفرنسي بعدما أصبح الهداف التاريخي لأجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، عقب تسجيله لهدف أمام القادسية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يفوز بثلاثية

ولعب القادسية ضد الزعيم على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد المباراة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة.

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