فحوصات تُحدد إصابة رودريغيز

المواطن - مروة نبيل

تعرض نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز، لإصابة قوية خلل مباراة فريقه الاتحاد ضد الرائد، التي أُقيمت مساء يوم الاثنين، وانتهت بالتعادل السلبي.

🎥 لقطة إصابة غاري رودريغز لاعب فريق #الاتحاد وخروجه من الملعب.#الاتحاد_الرائد pic.twitter.com/cf4HAOTk20 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 21, 2020

إصابة رودريغيز:

وكان غاري رودريغيز يشعر بآلام قبل مباراة الاتحاد ضد الرائد، ولكنه شارك بشكل أساسي قبل أن يتعرض لإصابة، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 17 ويُشارك حمد آل منصور بدلًا منه.

ولفت حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رودريغيز سيُجري، مساء يوم الثلاثاء، المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد نوع إصابته ومدة غيابه، وذلك في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي.

الاتحاد ضد الرائد:

ولعب الاتحاد ضد الرائد اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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