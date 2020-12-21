فرنسا تدرس فتح حدودها مع بريطانيا من أجل توصيل الطعام

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير النقل الفرنسي إن الحكومة الفرنسية تعمل على وضع بروتوكول قوي في غضون الساعات القليلة المقبلة حتى يمكن استئناف السفر لبريطانيا لتوصيل المواد الغذائية.

وكانت المتاجر الكبرى في بريطانيا قد حذرت من نقص المواد الغذائية بسبب عزل بريطانيا وإغلاق الحدود معها بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

عزل بريطانيا بسبب فيروس كورونا الجديد

وكانت فرنسا قد فرضت حظرًا مؤقتًا على السفر من وإلى المملكة المتحدة بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، وذلك إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى، حيث يُعتقد أن طفرة الفيروس تساعده على أن يكون أكثر انتشارًا بنسبة 70%.

وقالت السفارة الفرنسية في المملكة المتحدة على تويتر: في الساعات القليلة القادمة، سنضع بروتوكولًا قويًا لضمان استئناف التنقل للمملكة المتحدة، وأولويتنا هي حماية مواطنينا.

وأُغلق ميناء دوفر حاليًا أمام جميع مركبات الشحن التي تغادر المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة على الأقل، وسيظل مسموحًا للسائقين الفرنسيين بالدخول إلى المملكة المتحدة لكن قد يختار سائقو الشاحنات عدم السفر لتجنب الإصابة بفيروس بريطانيا.

ومن المقرر أن يجري بوريس جونسون محادثات طارئة مع الوزراء بشأن تعطيل الشحن داخل وخارج المملكة المتحدة اليوم.

وانضمت فرنسا إلى ألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا والدنمارك وبلغاريا في منع السفر من وإلى المملكة المتحدة بعد أن قال رئيس الوزراء إن السلالة الجديدة من الفيروس كانت مسؤولة عن أكثر من نصف الحالات الجديدة في لندن.

وتم فرض الإغلاق من المستوى الرابع في بعض أجزاء بريطانيا، كما تم إغلاق الحدود وسط مخاوف بشأن السلالة جديدة من كورونا.

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