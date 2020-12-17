فنون أبها تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

المواطن - حسن عسيري - أبها

تحتفي جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء السبت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وبيّن مدير الجمعية أحمد السروي أن الاحتفاء سيكون بثلاثة فعاليات، حيث ستكون هناك ندوة عن المناسبة مع أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء إبراهيم معدي وإبراهيم حلوش والحسن القحطاني والفنانة أريج حمدي، ويديرها سليمان الحفظي مع عزف موسيقي مع الفنان منصور الأحمري، وتنظيم معرض حرف للخط العربي بمشاركة خطاطي عسير.

وأكد السروي أن الاحتفاء هذا العام سيكون مختلفًا، حيث تم اختيار أحد أشهر المقاهي الحديثة في مدينة أبها، والذي يشهد توافدًا كبيرًا من جميع الأعمار؛ لتكون ليلة السبت أمسية ثقافية وأدبية وفنية تتجاوز حدود المؤسسة الثقافية، وتصل للمستهدفين في أماكن تجمعهم.

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