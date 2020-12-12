فهد الهريفي بعد فوز الأهلي: النصر مُنتهٍ فنيًّا !

المواطن - محمد سمعه

أبدى فهد الهريفي، نجم النصر السابق، غضبه الشديد من المدرب البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي العالمي، وذلك بعد الخسارة من النادي الأهلي بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الهريفي قائلًا: “لا يغشكم العالمي يا أهلي، العالمي ومدربه انتهوا فنيًّا، لو غيره كان هزمكم يا راقي، الممثل فيتوريا ما له شغل إلا الاحتجاج، وأسوأ لاعب هو عبدالله الخيبري، أمام الاتفاق وتشركه اليوم؟ وتعبت وأنا أقول كيف تشيل مدرب حقق الدوري، وأقول ركزوا على الكيف لأنه الأهم، يا لكثرة أخطائه”.

أحداث مباراة النصر والأهلي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، حيث لم تظهر أي محاولة خطيرة من جانب النصر أو الأهلي خلال أول ربع ساعة.

وأهدر اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز فرصة إحراز الهدف الأول للعالمي بعد مرور 20 دقيقة، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب أيمن يحيى.

وتحصل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على ركلة جزاء بعد عرقلته من اللاعب عبدالباسط هندي، ولكنه أهدرها بعد صدها من قبل الحارس محمد العويس.

وتواصلت الإثارة في الشوط الأول من مباراة النصر والأهلي، ليُسجل اللاعب إدريس فتوحي الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ36 من ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان شديد.

ولم يستسلم العالمي، حيث أحرز هدف التعادل سريعًا عبر اللاعب أيمن يحيى بالدقيقة الـ38 بعد تمريرة بينية متقنة من النجم حمدالله.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من عمر مباراة النصر ضد الأهلي، حاول كل من الفريقين خلق الفرص لإضافة الهدف الثاني ولكن دون جدوى، وذلك في ظل تألق دفاعي وعدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وعند حلول الدقيقة الـ85 احتسب الحكم تركي الخضير ركلة جزاء للنادي الأهلي، بعد عرقلة للاعب الألماني ماركو مارين.

وتمكن اللاعب إدريس فتوحي من إضافة الهدف الثاني لـ الأهلي بالدقيقة الـ89، عبر ركلة جزاء.

الأهلي يصعد للوصافة:

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 16 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد النصر عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر، ليتلقى العالمي الهزيمة السادسة له في الدوري.

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