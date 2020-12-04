فهد الهريفي : ما يحدث لـ النصر سببه العمل العشوائي !

المواطن - محمد سمعه

وصف فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، ما يحدث في العالمي بالعمل العشوائي، وذلك أثناء تعليقه على خسارة أصفر العاصمة أمس الخميس ضد نادي أبها في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الهريفي لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: ” ما يحدث للعالمي متوقع بسبب العمل العشوائي في النادي، وكل ما يحدث أنا أحمله للجمهور واللاعبين والإدارة والداعمين”.

وأضاف الهريفي: ” كل شخص أصبح الآن يهتم بمصلحته ولا يهتم بمصلحة النادي، سواء كان إعلاميًا أو إداريًا أو لاعبًا، والدعم ليس فقط بالمال ولكن بوضع خطة للكيان، وهذا غير موجود حاليًا في النادي”.

مباراة مهمة للغاية لـ النصر ضد الاتفاق

وسيواجه النصر، فريق الاتفاق بالجولة السابعة من دوري المحترفين يوم الاثنين المقبل، وإذا تعثر الأصفر مجددًا في هذه المباراة وخسرها، فستنتهي آماله رسميًا في المنافسة على لقب الدوري في موسم 2020/2021.

وقال الإعلامي وليد الفراج في مقدمة حلقة أمس الخميس ببرنامج “الدوري مع وليد”: ” تعثر النصر في مباراة الاتفاق المقبلة، يعني رسميًا نهاية آمال العالمي في المنافسة على لقب الدوري”. وأصبح السؤال المهم الذي يشغل بال وعقل جميع جمهور النصر هو أين سيُنهي النصر موسمه في الدوري السعودي، خاصة أن جماهير العالمي تخشى من تكرار سيناريو نادي الاتحاد في آخر 3 مواسم، حيث كان العميد يعاني دائمًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى ثم يستفيق في آخر الأسابيع وينهي الدوري في مركز بعيد عن آخر 3 مراكز وهي التي تُجبر أصحابها على توديع دوري المحترفين. الإقالة تطارد روي فيتوريا وفي سياق آخر، تتجه إدارة العالمي إلى إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريب الفريق الكروي الأول، وذلك بعد تلقي الخسارة الخامسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد نادي أبها أمس الخميس. وقبل مباراة أبها، كان المدرب روي فيتوريا تعرض لانتقادات قوية بعد خسارة نهائي كأس الملك يوم السبت الماضي ضد نادي الهلال، حيث طالبت فئات عريضة من جماهير العالمي إقالته كونه لم يعد لديه ما يقدمه للفريق الكروي الأول.

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