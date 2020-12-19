فهد الهريفي يُفسر سبب تراجع مستوى حمدالله

المواطن - محمد سمعه

فسر فهد الهريفي نجم النصر السابق، سبب تراجع مستوى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع أصفر العاصمة في المباريات الأخيرة.

الحظ لا يُساند حمدالله

وغرد الهريفي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يجب أن تعرفوا أن اللاعب رغم إمكانياته العالية وكفاءته يأتيه وقت، يأخذ الحظ كله وأوقات سيئة لا يخاويه الحظ”.

وتابع الهريفي: “هذا ما يحدث مع المهاجم المغربي هذا الموسم مؤقتًا، أتاه حظ عظيم طوال الموسمين الماضيين، وكنت أتوقع ما سيحدث له رغم إمكانياته الكبيرة”.

وأضاف الهريفي: “يجب الصبر على اللاعب المغربي لأنه مكمل لمجموعة لاعبين يرتكبون أيضًا أخطاء كثيرة في الصناعة والاستحواذ ولا تساعد أي مهاجم على التألق”.

أزمة بين اللاعب المغربي وسلطان الغنام

وكانت عدسات الكاميرا، عرضت لقطة اشتباك بالأيدي بين المغربي عبدالرزاق حمدالله، واللاعب سلطان الغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد.

وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما.

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