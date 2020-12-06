فوز الشباب يضمن صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان لـ 24 ساعة

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الأحد للعودة ولو بشكل مؤقت لـ صدارة ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في حال نجح في الفوز على فريق القادسية اليوم في المباراة التي ستجمع بينهما بالجولة السابعة من عمر المسابقة.

الشباب الوصيف حاليًا بـ ترتيب دوري محمد بن سلمان

ويحتل الشباب حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

وسيواجه الشباب، فريق القادسية اليوم، ثم يلعب الوحدة مع نادي الاتحاد في تمام الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الأحد.

وانتصار الشباب على القادسية، يعني وصول الليث للنقطة رقم 17، ويصعد للمركز الأول ولو بشكل مؤقت ولمدة 24 ساعة، قبل مباراة الهلال والرائد التي تنطلق غدًا الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وكان نادي الشباب فاز في الجولة السادسة على فريق ضمك بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت يوم 27 نوفمبر الماضي على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

أما القادسية، فكان خسر من نادي الاتحاد بنتيجة هدف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة.

ضمك يُسقط الأهلي بـ فخ الخسارة

وانطلقت مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين أمس السبت، حيث نجح ضمك في الفوز على الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما تعادل الباطن مع التعاون بهدف لكل فريق، وتعادل أيضًا الفيصلي مع العين بهدف لكل فريق.

وتجمد رصيد الأهلي بعد الخسارة عند 13 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما صعد ضمك للمركز الـ15 برصيد أربع نقاط.

أما الفيصلي فيتواجد بالمركز السادس برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي العين المركز العاشر، ويتواجد فريق الباطن في المركز التاسع، بينما يتواجد فريق التعاون في المركز السابع.

شارك الخبر