فيتوريا: وضع النصر معقد للغاية

المواطن - مروة نبيل

انتقد مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، طريقة تطبيق تقنية الفيديو الـVAR، مشددًا في الوقت ذاته على أن وضع الفريق الأول لكرة القدم معقد للغاية.

فيتوريا يُشيد بلاعبي النصر:

وقال فيتوريا خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”: “المباراة كانت جيدة، وأحببت ردة فعل اللاعبين وقتالهم بعد تأخرهم بهدفين، وعودتهم في النهاية، لأن الوضع كان صعبًا”.

وأضاف: “الوضع الذي نمر بِه معقد للغاية، وهذا بدا واضحًا للجميع.. لكن رد اللاعبين وخاصةً في الشوط الثاني كان جيدًا، وقد تكون هذه النتيجة بداية لتعديل الوضع، ونقطة انطلاق للفريق”.

وتابع: “حكم المباراة احتسب ركلة جزاء ضدنا، ولم يعد للقطة التي حدثت قبل ثوانٍ.. كيف يمكن في وجود كل هذه التقنيات، ألا يشاهد الحكم ملامسة الكرة ليد لاعب الاتفاق، قبل احتساب ضربة الجزاء؟!”.

واختتم فيتوريا تصريحاته قائلًا: “أنا متواجد هنا منذ ثلاث سنوات، وسعيد ومرحب بي من الجميع، وأحاول أن أنقل الصورة فقط، وأساعد في تطوير الكرة هنا.. لكن ما يحدث من الفار غريب ويصعب فهمه، ويجب طرح هذا الموضوع على الطاولة لمناقشته”.

النصر يفلت من الهزيمة:

وانتهت مباراة النصر ضد الاتفاق التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل العالمي هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت القاتل من اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى 8 نقاط في المركز الـ12.

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