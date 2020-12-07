فيديو.. أمير عسير يشهد صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم بمحايل

المواطن - عسير

أنهت لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة منطقة عسير، خلاف عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم، الذي دام أكثر من 10 سنوات بمحايل عسير، وذلك بحضور أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

من #محايل_عسير "صدر الكرامة" وبعد سنوات من الخلاف: الأمير #تركي_بن_طلال يشهد مراسم صلح عشيرة آل رايق من قبيلة أولاد أسلم، ويستعرض مشروعات المحافظة والمنطقة في اجتماع المشهد الحضري بمشاركة الأهالي. #عسير_كذا_أجمل pic.twitter.com/LW15U785gG

وقال أمير عسير، إن الدولة تحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وتمنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، لافتاً إلى أن السلم المجتمعي هو نواة الاستقرار.

كما توجه أمير المنطقة بعد ذلك إلى المركز الحضاري بمحافظة محايل للاطلاع على مشاريع بلدية المحافظة وناقشها بحضور الأهالي.

وتابع أمير منطقة عسير سير عمل المشاريع وتحسين المشهد الحضري بأمانة عسير والبلديات المرتبطة بها.