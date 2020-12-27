فيديو.. إحباط تهريب حزب الله والأسد 15 طن مخدرات في إيطاليا

المواطن - متابعة

أكثر من 15 طنًّا في إيطاليا، وقبلها 30 مليون حبة في اليونان، وملايين أخرى ضبطتها السلطات الأمنية في مصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول، التي باتت وجهة “الكبتاغون السوري” أو ما يسمى بأقراص “أبو هلالين”.

التحقيقات أظهرت أن النظام السورى و #حزب_الله يقفان وراء تهريب تلك الشحنة الضخمة.. #إيطاليا تضبط 15 طناً من المخدرات تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار#العربية pic.twitter.com/yBlpDD7dHW — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 26, 2020

منتجٌ يبدو أن صناعته لم تعد كما في السابق عشوائية ومتفرقة، بل تحولت إلى منظّمة، تديرها شخصيات نافذة، ويقف من ورائها نظام الأسد، وهو ما تؤكده تفاصيل طرق التهريب، عبر البر من الحدود أو البحر من الموانئ السورية التي لا يمكن لأي شخص دخولها أو التجارة عبرها، سواء طرطوس الذي تهيمن عليه روسيا أو ميناء اللاذقية، الذي كانت إيران قد دخلت فيه بعقود استثمارية في السنوات الماضية.

ونظام الأسد ليس الوحيد فإلى جانبه حزب الله اللبناني، والذي تشير التقارير الأمنية في عدة دول إلى أنه مسؤول أساسي أيضًا في صناعة المخدرات، ومن ثم شحنها بطرق مختلفة إلى دول الجوار مع سوريا أو دول بعيدة في القارة الأوروبية، وهنا يحقق هدفًا يتعلق بالمبالغ الطائلة التي يجنيها من مثل هذه التجارة؛ من أجل تمويل عملياته العسكرية والحصول على الأسلحة.

شارك الخبر