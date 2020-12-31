فيديو.. الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل

المواطن - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، عثمان القصبي، أمس الأربعاء، الفئات المستثناة من الحصول على التأمين الصحي الملزم بتوفيره صاحب العمل لموظفيه.

1️⃣ نظرًا لما تم تداوله حول إلزامية التغطية التأمينية حسب نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني نوضح لكم التفاصيل الخاصة بتأمين صاحب العمل على جميع العاملين لديه.

مع جزيل الشكر والتقدير لقناة الإخبارية @alekhbariyatv pic.twitter.com/hcTzwNNhUn — المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني (@spokesman_CCHI) December 30, 2020

وقال القصبي، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”: إن نظام المجلس ينص أن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بالتأمين على جميع العاملين لديه مواطنين أو غير مواطنين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام “الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات غير العاملات”.

وأوضح أن الحالات المستثناة من التأمين الصحي الملزم من صاحب العمل، هم المرافقون لغير السعوديين “الوالدان، الإخوة، الأخوات”، حيث يلزم الموظف الذي يكفلهم بالتأمين لهم، وذلك حسب إلزامية نظام الضمان الصحي التعاوني بأن كل من يكفل مقيما يشترك لصالحه في الضمان الصحي.

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