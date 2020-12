فيديو.. ترامب يستشيط غضبًا بعد أن وضعه حاكم أريزونا على الانتظار 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انتقد الرئيس دونالد ترامب، حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، بعد أن تجاهل مكالمة له أمام مؤتمر صحفي أثناء التصديق على فوز جو بايدن في الولاية.

HE'LL GET BACK TO YOU Back in July, Gov. Ducey said he changed his White House ringtone to "Hail to The Chief" so he wouldn't miss a call from Trump/Pence. Guess who called while Ducey was certifying Arizona's election? (7 secs in) pic.twitter.com/bzBGpfSIDf

— Brahm Resnik (@brahmresnik) November 30, 2020