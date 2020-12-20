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فيديو.. حكم إشراك الوالدين المتوفين في الصدقة

فيديو.. حكم إشراك الوالدين المتوفين في الصدقة

2020/12/20
الساعة 9:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. حكم إشراك الوالدين المتوفين في الصدقة
المواطن - الرياض

أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم إشراك الوالدين المتوفين في الصدقة.

وقال السليمان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: إن هذا من الإحسان للوالدين، وإشراك الوالدين في الصدقة من الإحسان، مشددًا على أن أجر الصدقة يصل إلى الميت.


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