فيديو.. حكم إشراك الوالدين المتوفين في الصدقة

المواطن - الرياض

أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم إشراك الوالدين المتوفين في الصدقة.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

( حكم إشراك الوالدين المتوفين في الصدقة ) pic.twitter.com/pGqfAo8wdn — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) December 20, 2020

وقال السليمان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: إن هذا من الإحسان للوالدين، وإشراك الوالدين في الصدقة من الإحسان، مشددًا على أن أجر الصدقة يصل إلى الميت.

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