فيديو .. زلاتان إبراهيموفيتش يُلمح لاقترابه من العودة لـ ميلان

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي إلى اقترابه من العودة لـ مباريات الروسونيري بعد أن أُصيب بالفترة الأخيرة.

Try to stop me pic.twitter.com/3yocVv8tIN

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 6, 2020