فيديو .. زلاتان إبراهيموفيتش يُلمح لاقترابه من العودة لـ ميلان

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي إلى اقترابه من العودة لـ مباريات الروسونيري بعد أن أُصيب بالفترة الأخيرة.

Try to stop me pic.twitter.com/3yocVv8tIN — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 6, 2020

ونشر إبراهيموفيتش مقطع فيديو له وهو يتدرب في الثلوج عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قائلًا عنه: ” حاولوا إيقافي”.

وكان النجم السويدي تعرض لإصابة عضلية بـ مباراة ميلان ونابولي التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وخلال الـ10 أيام المقبلة، من المتوقع مشاركة النجم السويدي في المباريات مع ميلان.

زلاتان إبراهيموفيتش في صدارة هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل إبراهيموفيتش حاليًا صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف.

وسبق لـ إبراهيموفيتش أن لعب في أندية مالمو السويدي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان في إيطاليا.

وخاض إبراهيموفيتش بعد ذلك تجربة احترافية قصيرة في نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وكان إبراهيموفيتش اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب السويدي بعد المشاركة في كأس أمم أوروبا عام 2012.

جماهير الهلال طلبت ضم إبراهيموفيتش

وفي وقت سابق، طلبت جماهير نادي الهلال من إدارة الرئيس فهد بن نافل، التحرك للتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي وذلك خلال الفترة المقبلة.

وأثار الأمر سخرية جماهير الأندية الأخرى في السعودية، حيث قالوا بأن الهلال لم يستطع جلب البرازيلي تيكسيرا لاعب نادي جيانغسو سوننج الصيني، فهل سيكون بمقدورهم التعاقد مع إبراهيموفيتش صاحب الـ39 عامًا، كما توقعوا أنه سيرفض الانضمام للهلال رغبة منه في التألق مع ميلان وقيادة الروسونيري للفوز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا بالموسم الحالي.

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