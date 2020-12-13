فيديو.. لاعب كرة سلة ينهار على أرض الملعب بعد إصابته بـ كوفيد-19

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

انهار نجم فريق غيتورز لكرة السلة، كينوت جونسون، على أرض الملعب في منتصف مباراته ضد فريق ولاية فلوريدا الأمريكية، وأعلن الأطباء أن حالته حرجة لكن مستقرة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفض مدرب الفريق، مايك وايت، إجراء أي مقابلات إعلامية بعد المباراة.

ومنح المسؤولون الفريقين بعضًا من الوقت لإعادة تجميع صفوفهم، وأعطوهم خيارًا لإيقاف المباراة أو مواصلتها وقالوا إنهم قرروا اللعب في النهاية وفقًا لـ ليونارد هاميلتون مدرب ولاية فلوريدا.

واُصيب جونسون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الصيف، وقد بينت الدراسات الحديثة أن الفيروس يمكن أن يكون مسولًا عن التهاب عضلة القلب وهي عدوى فيروسية تصيب عضلة القلب، وفي أشد حالات الإصابة يمكن أن تؤدي العدوى إلى سكتة قلبية مفاجئة.

شارك الخبر