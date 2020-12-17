المواطن - الرياض

رصد مقطع فيديو مشاعر أول مواطنة بعد تلقيها جرعة لقاح كورونا اليوم الخميس.

كما تلقى وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الربيعة في تصريحات له إن اليوم بداية انفراج الأزمة، وأن هناك متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإطلاق عملية التطعيم، مشددًا على أن المملكة حريصة على توزيع لقاح كورونا بعدالة على المواطنين والمقيمين.

وتابع وزير الصحة: سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، متابعًا أنه يتم البحث عن لقاحات فيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق​.

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