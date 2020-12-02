فيديو وصور.. مؤشرات الأمن في السعودية الأعلى بين دول العشرين

المواطن - الرياض

حمل تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م العديد من المؤشرات الإيجابية حول حالة الأمن في السعودية، حيث أكد أن مؤشرات الحالة الأمنية في المملكة أعلى من نظيراتها في العديد من دول العالم بينها دول مجموعة العشرين، كما أن ثقة المواطن في رجال الأمن في السعودية متفوقة عن نظيرتها في اليابان والولايات المتحدة.

وتضمنت المؤشرات الأمنية التي تم بناء عليها تحديد مكانة المملكة عالميًا ما يلي:

مؤشر شعور السكان بالأمان

فقد حققت السعودية المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلًا لعام 2020.

ووفق هذا المؤشر تقدمت السعودية على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ثقة المواطنين بخدمات الشرطة

ويقيس هذا المؤشر الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، وفي هذا المجال تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضًا على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كذلك فيما يتعلق بالثقة في رجال الأمن.

مؤشر ضبط الجريمة

كذا تصدرت السعودية مؤشر ضبط الجريمة المنظمة في 2019، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.

المؤشر الأمني العام

كذلك احتلت السعودية المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا ومتفوقةً في نفس المؤشر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

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