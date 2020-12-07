فيديو وصور.. 20 متدربة في مشروع الباريستا بأبها

المواطن – سلمان آل مقرح – أبها

أنهت جمعية الجنوب النسائية بعسير تدريب 20 متدربة في مشروع “الباريستا” والذي يهدف إلى تدريب وتطوير مهارات المتدربات في مجال فن وصناعة القهوة. ويعتبر البرنامج النسائي الأول من نوعه في المنطقة .

فرص وظيفية

وقالت مدير الجمعية التنفيذية جواهر الزهراني في تصريح لـ”المواطن“: إن البرنامج استمر 10 أيام متتالية بواقع 50 ساعة وتم تدريب المتدربات به بناء على احتياج المنطقة حيث تم تصميمه لهن وتم مسح ودراسة بسيطة لأهم الفرص بالمنطقة وبالتالي اكتشفنا أن الفرص الوظيفية تكمن في مجال السياحة ومعدل البارستا عالٍ جداً، وتم التعاقد مع شركة سويسرية بالرياض لعمل هذا البرنامج وتم استهداف 20 مستفيدة من مستفيدات الجمعية وتم تدريبهن تدريباً نظرياً وعملياً تحت إشراف المدربة المحترفة عالميا سارة العلي، وسيتم ربط من تجتاز منهن البرنامج بفرص عمل بالمنطقة.

تدريب 300

وقالت مدربة البرنامج سارة العلي إنها قدمت لتدريبهن من منطقة الرياض لأول مرة بالمنطقة حيث تم تدريبهن على مهارات القهوة العالمية وكيفية خدمة العملاء وكيفية تحضير القهوة، وما هي أنواع البن المستخدمة وما هي الأدوات المستخدمة للتحضير وكيف يتم عمل الشكل النهائي لها ، وما هي محتوى الكافيه وكيفية تحميص القهوة وهناك اختبار نظري وعملي من خلال التطبيق العملي بمقهى ” Hi Lounge SA” بالمنسك .

وأضافت العلي أنه تم تدريب أكثر من 300 متدربة داخل وخارج المملكة في عدة مناطق في مجال” الباريستا” وأثبتن جدارتهن وهناك حماس وشغف من قبل المتدربات لكسر حاجز الخجل والعمل في الميدان بما يعود عليهن وعلى أسرهن بالنفع وكسب الرزق .

شكر وعرفان

من جهة أخرى قدمت المتدربات شكرهن للمدربة على المهارات التي قمن بعملها خلال أيام الدورة و الشكر موصولا لأكاديمية الجمعية السويسرية وجمعية الجنوب النسائية التي تخدم المستفيدات منها.

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