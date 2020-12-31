فيديو.. 2.2 مليون حركة دخول وخروج عبر منفذ الوديعة في 2020

المواطن - متابعة

يعد منفذ الوديعة المنفذ الوحيد بين السعودية واليمن على امتداد 800 كيلو متر جنوبًا، وهذا المنفذ الوحيد الذي يعمل باستمرار منذ بداية الأزمة.

مدير منفذ الوديعة محمد بن ظافر القحطاني لـ #العربية: تسجيل 2.2 مليون حركة دخول ومغادرة بين #اليمن و #السعودية في 2020.. وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المسافرين pic.twitter.com/FdL7fgQ4vK — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 31, 2020

وشهد المنفذ نموًا على المستوى التجاري والسلع والإمداد حيث ارتفعت المركبات العابرة في النصف الأخير من العام الجاري 47 ألف مركبة، مقابل 37 ألف مركبة من نفس الفترة خلال العام الماضي.

وتم تسجيل 2.2 مليون حركة دخول ومغادرة بين اليمن والسعودية في 2020.. وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة المسافرين.

#فيديو_واس

"واس" ترصد جهود الجهات الحكومية بمنفذ الوديعة الحدودي لتسهيل إجراءات الأشقاء اليمنيين. #واس_عام pic.twitter.com/IOKcnlPG35 — واس العام (@SPAregions) December 31, 2020

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