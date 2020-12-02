في 13 مباراة.. الشباب لا يخسر على ملعبه

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في المباريات التي تُقام على ملعبه الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض.

الشباب لا يخسر ملعبه

ويلعب الشباب ضد الاتحاد عند الساعة 7:45 مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، على أن تُقام مباراة الإياب، يوم 4 يناير.

وخاض الشباب 13 مباراة على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ونجح في تحقيق الفوز 12 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد فقط، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل مواجهته ضد الاتحاد اليوم.

نصف نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم 4 يناير المقبل، وسيواجه الفائز الفريق المتأهل من مباراة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية، ونجح في الفوز عليه بهدف دون رد، وفي انتظار مواجهة الإياب لحسم هوية المتأهل.

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