قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني لموظفي وزارة الخزانة الأمريكية

المواطن - متابعة

أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، رون ويدن، اليوم الثلاثاء، أن قراصنة يشتبه في أنهم من روسيا، اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعشرات الموظفين في وزارة الخزانة.

وأوضح “ويدن”، عضو اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن العملية استهدفت أيضًا حسابات موظفين رفيعي المستوى في وزارة الخزانة.

وبين أن الوزارة لا تعرف بالكامل طبيعة عملية الاختراق أو حجم المعلومات التي حصل عليها القراصنة؛ لكنها لا تعتقد أن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير ستيفن منوتشن قد جرى اختراقه.

وكان وزير العدل الأمريكي بيل بار، الذي يغادر قريبًا حكومة دونالد ترامب، قد وافق رأي الأخير، الاثنين؛ معتبرًا أن موسكو وراء الهجوم الإلكتروني الكبير الذي استهدف الولايات المتحدة.

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